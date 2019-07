Medienmitteilung

Zug, 15. Juli 2019

LafargeHolcim erwirbt einen der führenden Betonfertigteilhersteller in Rumänien

LafargeHolcim hat eine Vereinbarung mit ORESA zum Kauf von Somaco, einem der führenden Betonfertigteilhersteller in Rumänien, unterzeichnet. Das Unternehmen ist im Land bereits in den Bereichen Zement, Transportbeton und Zuschlagstoffe präsent und kann mit der Transaktion seine Position auf dem rumänischen Baustoffmarkt weiterentwickeln.

Jan Jenisch, CEO: "Dies ist unsere sechste Bolt-On-Akquisition in diesem Jahr. Mit der Transaktion können wir unser Segment Lösungen & Produkte im Rahmen unserer Strategie 2022 - "Building for Growth" weiterentwickeln. Der Kauf ermöglicht uns Zugang zum schnell wachsenden Markt für Betonfertigteile in Rumänien und macht uns zu einem integrierten Lösungsanbieter für unsere Kunden vor Ort."

Somaco verfügt über führende Positionen und betreibt in Rumänien fünf Betonfertigteilwerke sowie ein Werk für Porenbetonsteine. Das Unternehmen erwirtschaftete 2018 mit 750 Mitarbeitenden einen Nettoverkaufsertrag von EUR 56 Millionen. Somaco bietet ein starkes Portfolio an Betonfertigteilen für Brücken, Tunnel, U-Bahnen und Logistikplattformen und stellt zudem Produkte für den Wohnbau her. Es wird erwartet, dass der rumänische Markt für Betonfertigteile dank des hohen Bau- und Infrastrukturbedarfs in den kommenden Jahren weiter wachsen wird.

Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte.

Mit führenden Positionen in allen Teilen der Welt und einer ausgeglichenen Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten bietet LafargeHolcim ein umfangreiches Portfolio von hochwertigen Baustoffen und Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen - vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. Die Nachfrage nach Baustoffen und Lösungen von LafargeHolcim wird durch das weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung, durch verbesserte Lebensstandards und nachhaltiges Bauen getrieben. Der Konzern beschäftigt etwa 75 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern.

Über ORESA

ORESA ist eine familiengeführte Beteiligungsgesellschaft mit schwedischen Wurzeln, die seit 1997 in Rumänien aktiv ist.

Die Strategie von ORESA ist es, zusammen mit starken Managementteams führende Positionen in wichtigen Branchen wie Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Baustoffe, FMCG sowie Detailhandel und Vertrieb zu entwickeln. Neben Somaco gehören vier weitere Marktführer zum Portfolio von ORESA: La Fantana, RTC, Romanian Business Consult und Kiwi Finance. In der Vergangenheit war ORESA unter anderem Eigentümerin von Fabryo-Atlas, Duraziv, Motoractive, Credisson, Flanco, Brewery Holding (Ciuc) und Medicover.