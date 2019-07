Die Dividendensaison läuft aus, die Quartalssaison an. Bei einigen Unternehmen kommt es in dieser Woche nochmal zu hohen Ausschüttungen an die Aktionäre: Allen voran Fielmann zahlt heute drei Prozent. Die ersten Unternehmen berichten Halbjahreszahlen, darunter SAP am Mittwoch. Hauptversammlungen bei Südzucker (Mittwoch) und einigen Unternehmen aus der zweiten Reihe runden die Wochentermine ab. Alle Infos sind in der Tabelle zusammengefasst:

