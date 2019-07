The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DD5AK46 DZ BANK CLN E.9731 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UVA6 DEKA TILG ANL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CKB2 LBBW GM-FLOATER 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BF0HZ991 TREASURY STK 2023 BD00 BON GBP N

CA IE0H XFRA IT0005285041 B.T.P. 17-20 BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005331878 C.C.T. 18-25 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005340929 B.T.P. 18-28 BD00 BON EUR N

CA XFRA US03938LBB99 ARCELORMITT. 19/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US03938LBC72 ARCELORMITT. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US595112BP79 MICRON TECHN 19/27 BD00 BON USD N

CA XFRA US595112BQ52 MICRON TECHN 19/30 BD00 BON USD N

CA XFRA US9128287C81 USA 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1964558339 CBOM FIN. 19/24 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS2016149960 PHIL.NATL BK 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS2023698553 BQE TUNISIE 19/26 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2027597264 LB HESS.-THUER.MTN 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2028846363 NAT.B GREECE 19/29 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2029574634 ALD 19/23 MTN BD01 BON EUR N

CA LUC XFRA AU0000052060 BIG RIVER GOLD LTD EQ00 EQU EUR N

CA B4BS XFRA DE000A2YPGH4 METRO AG ST O.N. Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA B4BV XFRA DE000A2YPGJ0 METRO AG VZO O.N.Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA 3IE1 XFRA KYG4090W1134 GOLDSTREAM INV. HD -,01 EQ00 EQU EUR N