FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA KYG4842Y1109 INTL ELITE LTD HD -,01

CQT XFRA KYG2106H1048 CHINA AGROTECH HD-0,10

7YC XFRA GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10

XFRA CA21922J2083 CORNERSTONE CAP. RES NEW

XFRA AU000000CAS1 CRUSADER RESOURCES LTD.