Bayer muss im Rahmen der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA einen weiteren kleinen Dämpfer verkraften. Die Leverkusener bekommen in einem bedeutenden Rechtsstreit um die Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters keine Chance, das Verfahren neu aufzurollen. Kläger Edwin Hardeman habe genug Belege dafür geliefert, dass das Mittel Roundup seinen Krebs hervorgerufen habe, verkündete der zuständige Richter Vince Chhabria am Wochenende.Bayer war zu Schadenersatzzahlungen an Hardeman in Höhe von ...

