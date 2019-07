Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 144 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er setze für sein Bewertungsmodell nun Schätzungen bis Dezember kommenden Jahres an, begründete Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie das höhere Ziel. Im Gegensatz zu vielen Anlegern sieht Perry nur ein geringes Risiko dafür, dass der Flugzeugbauer 2020 eine Gewinnwarnung aussprechen muss. Zwar hätten viele europäische Industriekonzerne in den letzten Wochen sinkende Erträge in Aussicht gestellt, doch dem Experten zufolge unterstreicht dies die Attraktivität der Airbus-Papiere als "sicherer Hafen". Der Flugzeugbauer dürfte starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2019 vorlegen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 23:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 00:15 / BST

