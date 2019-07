Softomotive, ein führender Anbieter der RPA-Technologie (Robotic Process Automation), hat heute eine neue Studie veröffentlicht, die den geschäftlichen Nutzen einer frühen Mitarbeiterbeteiligung an Automatisierungsprozessen verdeutlicht.

Im Rahmen der People-1st-Mitarbeiterstudie 2019 von Softomotive, die in Partnerschaft mit KS&R, Inc., einer globalen Marktforschungs- und Beratungsgesellschaft, durchgeführt wurde, wurden mehr als 1.200 Angestellte in den USA, dem Vereinigten Königreich und Indien befragt. Die Studie liefert einschlägige Erkenntnisse über die Beteiligung von Mitarbeitern an RPA-Prozessen, deren Bedenken und darüber, wie Organisationen diesen begegnen sollten.

Zu den Forschungsergebnissen dieser umfangreichen Studie gehören:

"Wir haben festgestellt, dass Mitarbeiter nicht nur passive Zuschauer bei RPA-Prozessen sein möchten", erklärte Bob Weare, Chief Marketing Officer von Softomotive. "Letztlich sind es Endnutzer oder Citizen Developer, die das beste Verständnis darüber haben, wie Prozessautomatisierung gewinnbringend genutzt werden kann. Folglich macht es Sinn, dass sie an RPA-Projekten von Anfang an beteiligt sind."

Der People-1st-Ansatz für RPA von Softomotive ist insofern grundlegend neu, als die Macht über den RPA-Einsatz in die Hände von Endnutzern gelegt wird. So wird sichergestellt, dass Mitarbeiter die volle Unterstützung und Kooperation der IT-Funktion haben, um im Rahmen festgelegter Grenzen das zu automatisieren, was sie möchten und wann sie es möchten.

Über Softomotive

Softomotive ist ein erstklassiger Anbieter der RPA-Technologie (Robotic Process Automation), dem über 8.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Sowohl beaufsichtigte als auch unbeaufsichtigte RPA wird durch leistungsstarke RPA-Technologie bereitgestellt, von der Desktop-Installation bis zu serverbasierter Software, die sich schnell installieren und leicht anwenden lässt, während sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

WinAutomation ist das beste RDA-Tool (Robotic Desktop Automation) der Welt und bietet eine leistungsstarke, robuste und bedienerfreundliche auf Windows basierende Plattform für die Entwicklung von Software-Robotern.

ProcessRobot ist eine führende RPA-Plattform für Unternehmen, einschließlich unternehmenstauglicher Sicherheits- und Überwachungsfunktionen, mit Links zu erstklassigen KI-Technologien.

Umfragemethodik

Vom 21. März bis 12. April 2019 führte Softomotive Online-Umfragen unter 1.210 Angestellten in Unternehmen mit mindestens 5.000 Mitarbeitern in drei Ländern (USA, Vereinigtes Königreich und Indien) durch. Die Befragten arbeiteten mindestens 35 Stunden pro Woche in einem Angestelltenverhältnis. KS&R, Inc., eine globale Marktforschungsfirma, wurde mit der Verwaltung und Durchführung der Studie beauftragt.

