Zeichnungsfrist für die Haching-Aktie an der Börse München startet heute DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung Zeichnungsfrist für die Haching-Aktie an der Börse München startet heute 15.07.2019 / 07:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das öffentliche Angebot im Rahmen des Börsengangs der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919) an der Börse München beginnt heute, den 15. Juli 2019. Es werden bis zu 954.365 Aktien zu einem Festpreis von 8,10 Euro je Aktie angeboten. Die Aktien stammen vollständig aus einer Kapitalerhöhung. Entsprechend wird der gesamte Bruttoemissionserlös von bis zu 7,7 Mio. Euro der Gesellschaft zufließen. Innerhalb des öffentlichen Angebots hat jeder Interessierte die Möglichkeit, über seine Haus- oder Depotbank durch eine Kauf-Order an der Börse München Aktien der Spielvereinigung zu erwerben. Dabei ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 26. Juli 2019 zu achten. Im Anschluss an die Zeichnungsfrist wird die Haching-Aktie im Mittelstandssegment m:access der Börse München notieren. Ziel der Spielvereinigung ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga innerhalb der kommenden drei Jahre schuldenfrei und unabhängig. Mit dem Gang an den Kapitalmarkt sichert sich der Club aus der Münchner Vorstadt die finanzielle Planungssicherheit, um dieses Ziel konsequent anzugehen. Die Spielvereinigung wird weiter in das vom DFB ausgezeichnete Nachwuchsleistungszentrum und das Stadion "Sportpark Unterhaching" investieren sowie den Profi-Kader gezielt weiterentwickeln. Emissionsdetails ISIN / WKN: DE000A2TR919 / A2TR91 Ausgabekurs: 8,10 Euro Zeichnungsfrist: 15. Juli (ab 8:00 Uhr) bis voraussichtlich 26. Juli 2019 (12:00 Uhr) Zeichnung: durch Aufgabe einer Kauf-Order an der Börse München (Gültigkeit der Order bis 26. Juli 2019 erforderlich) Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt und weitere Informationen auf www.spvggunterhaching.de/ir Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Liga sowie im Ausland. Kontakt: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 / 82008 Unterhaching www.spvggunterhaching.de Presse: Florian Fussek / +49 (0)178 652 833 1 / florian.fussek@spvggunterhaching.de Finanzpresse: Fabian Lorenz / +49 (0)151 400 160 85 / aktie@spvggunterhaching.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt. Allein ein Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt der Emittentin wird nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und wird im Internet auf der Website der Emittentin www.spvggunterhaching.de/ir und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich sein. 15.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in München (m:access)