CLEVELAND, July 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Lubrizol Corporation gibt die Übernahme der Bavaria Medizin Technologie GmbH (BMT), eines innovativen Entwicklers und Herstellers von intravaskulären (koronar, peripher und kranial) und nicht vaskulären Vorrichtungen, darunter medikamentenbeschichteten Ballons, durch ihre deutsche Tochtergesellschaft Lubrizol Deutschland GmbH von ihrem derzeitigen Mehrheitsgesellschafter Custos Vermögensverwaltungs GmbH sowie von den Minderheitsgesellschaftern, bekannt.



BMT mit Firmensitz in München beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und betreibt eine Fertigungsanlage in Sibiu, Rumänien. Das Unternehmen entwickelte wegweisende kathetergestützte Technologien, darunter den ersten kommerziellen medikamentenbeschichteten Ballon, den Paccocath-Katheter. Heute hat BMT mehr als 50 Patente und ist im Rahmen von selbstfinanzierten F&E-Projekten und Vertragsleistungen in der F&E weiter innovativ tätig. Des Weiteren bietet BMT die Herstellung von Eigenmarken von proprietären Kathetern und Ballons sowie von Originalteilen (OEM) an. Das umfasst die Fertigung von Baugruppen und Komponenten, Sterilisierung, Verpackung und Etikettierung, das Crimpen von Stents und Logistikmanagement.

Durch die Übernahme von BMT baut Lubrizol seine Kapazitäten im Design, in der Entwicklung und Fertigung von Produkten aus und erhält Zugang zu proprietären Katheter- und Ballontechnologien. Die Erfahrung und das Ansehen von BMT im Bereich medikamentenbeschichteter Ballons steht in perfektem Einklang mit dem Geschäft von Lubrizol als pharmazeutischer Vertragshersteller und -entwickler und macht Lubrizol zum idealen Partner bei der Entwicklung medikamentenbeschichteter Ballons der nächsten Generation.

"Lubrizol investiert weiterhin in Möglichkeiten, mithilfe derer wir uns als Full-Service-Entwicklungspartner für innovative Hersteller von Originalteilen im interventionellen Bereich aufstellen können", so Uwe Winzen, General Manager der Health-Sparte von Lubrizol Life Science. "Unsere Kunden profitieren von zusätzlichen Entwicklungskapazitäten, einer größeren globalen Präsenz und Synergien mit unseren bestehenden Rezeptur- und Fertigungsleistungen."

Über Lubrizol Life Science - Health

Das Health-Geschäftsteam arbeitet mit Kunden zusammen, um ihre innovativen Medizin- und differenzierten Pharmaprodukte schneller auf den Markt zu bringen. Unser engagiertes Team stellt branchenführende Polymere und Hilfsstoffe her und bietet modernste Leistungen in Produktdesign, -entwicklung und -herstellung. Oberstes Ziel ist es, Lösungen zu produzieren, die die Behandlung von Patienten verbessern. Weitere Informationen über die Health-Sparte von Lubrizol Life Science finden Sie unter www.Lubrizol.com/Life-Sciences .

Über The Lubrizol Corporation

The Lubrizol Corporation gehört zu Berkshire Hathaway und ist ein marktorientiertes, weltweit tätiges Unternehmen, das komplexe Spezialchemikalien herstellt, um die Qualität, die Leistung und den Wert von Kundenprodukten zu optimieren und gleichzeitig ihre Umweltbelastung zu reduzieren. Das Unternehmen ist in der Verbindung von Marktwissen mit chemischer und anwendungsbezogener Kompetenz führend und stellt Kunden auf dem internationalen Transport-, Industrie- und Verbrauchermarkt wertvolle Lösungen bereit. Lubrizol verbessert die Lebensqualität, indem wir als wichtiger Partner zum Erfolg unserer Kunden beitragen und Endverbrauchern Effizienz, Zuverlässigkeit und Wohlbefinden bieten. Zu unseren Technologien gehören Schmiermittelzusätze für Motoröle, Lösungen für den Antriebsstrang und andere Flüssigkeiten für den Einsatz im Transportbereich, Industrieschmierstoffe sowie Additive für Benzin und Dieselkraftstoffe. Des Weiteren stellt Lubrizol Inhaltsstoffe und Zusätze für Haushalts-, Körper- und Hautpflegeprodukte, Spezialwerkstoffe mit Polymer- und Beschichtungstechnologien sowie Pharma- und Medizinprodukte auf Polymerbasis her.

Lubrizol mit Sitz in Wickliffe, Ohio, hat Fertigungsstätten in 17 Ländern sowie Verkaufs- und technische Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das 1928 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 8.700 Mitarbeiter. 2018 wurde ein Umsatz von 6,8 Mrd. US-Dollar erzielt. Weitere Informationen finden Sie unter Lubrizol.com.





Ansprechpartner für die Medien

Nicholas DiFranco



Website: www.lubrizol.com

Das Foto zu dieser Ankündigung sie verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/249896f6-1da6-4a32-9091-c7e3d5c33bd0