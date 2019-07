Unter dem Druck des Handelskrieges mit den USA hat sich das Wachstum in China im zweiten Quartal des Jahres auf 6,2 Prozent verringert. Damit wächst die zweitgrößte Volkswirtschaft so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr - aber weiter im Rahmen der Vorgabe der Regierung von 6,0 bis 6,5 Prozent für dieses Jahr. China ist für Infineon ein wichtiger Markt. Was beudetet die Schwäche? Wie das Statistikamt in Peking berichtete, erreichte das Wachstum seit Jahresanfang insgesamt noch einen ...

