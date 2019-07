Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf niedrigere Zinsen in den USA, der nach wie vor schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China oder die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten - kurzum: ein gutes Umfeld für einen steigenden Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...