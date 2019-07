Die britische Investmentbank HSBC hat Ado Properties von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 50 Euro gesenkt. Analyst Thomas Martin begründete seine Empfehlung in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Bewertung. Wegen des rein auf Berlin fokussierten Immobilienportfolios sei die Aktie angesichts der drohenden Mietbremse aber nur etwas für mutige Anleger./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-07-15/08:17

ISIN: LU1250154413