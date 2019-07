House of Finance (House of HR, B1/B) begab am Freitag eine EUR 320 Mio. Anleihe bei einer Emissionsrendite von 4,375 % (7NC3). Des Weiteren begab die Jefferies Group Inc. (Baa3/BBB-/BBB) eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+120 BP (5J). Das Orderbuch wurde mit über EUR 2 Mrd. bekannt gegeben.Thomas Cook Group Plc gab am Freitag in einer Presseaussendung einen Rekapitalisierungsvorschlag der Unternehmensgruppe bekannt. So soll im Zuge einer Kapitalspritze von GBP 750 Mio. die Fosun Group einen signifikanten kontrollierenden Anteil am Group Tour Operator Geschäft sowie eine signifikante Minderheitsbeteiligung am Group Airline Geschäft erhalten. Darüber hinaus sollen die Ausstände bei Fremdkapitalgläubiger in Eigenkapital gewandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...