FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Mittwoch mit stärkeren Abgaben als erwartet in den Handel gestartet. "Angesichts der anhaltend hohen politischen Risiken bleiben die Anleger eher vorsichtig", äußert sich QC Partners zurückhaltend. Im Handelsstreit zwischen USA und China sind nach der Eskalation vom Freitag mittlerweile zwar wieder versöhnlichere Töne angeschlagen worden. Trotzdem ist keine schnelle Einigung mit China wahrscheinlich, merkt die Commerzbank an.

Der DAX verliert 0,4 auf 11.681, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.355 nach unten. Mit Blick auf Italien sei in der Zwischenzeit eine Koalition aus 5-Sterne-Bewegung und der sozialdemokratischen Oppositionspartei PD eingepreist. "Ein Scheitern der Verhandlungen auf der Zielgeraden würde daher zu heftigen Kursverlusten sowohl bei italienischen Aktien als auch bei italienischen Staatsanleihen führen." Im frühen Handel geben die Kurse in Mailand um 0,2 Prozent nach.

Übernahmefantasie entweicht aus Thomas Cook

Der Rettungsplan lässt die Aktie von Thomas Cook um 16 Prozent einbrechen. Zum einen habe man auf etwas mehr gehofft, zum anderen gehen damit die Hoffnungen auf ein Bietergefecht mit dem türkischen Unternehmer Neset Kockar zurück. Denn durch die Finanzspritze erhalten Fosun und die Banken und Anleihegläubiger die Mehrheit an der Mutter der deutschen Airline Condor. Insgesamt sollen 900 Millionen Pfund frisches Geld in den Konzern fließen. Ein Erhalt der Börsennotierung werde angestrebt, sei jedoch nicht sicher, hieß es.

Nach Zahlenvorlage ziehen RTL um 0,7 Prozent an. Die Zahlen seien ordentlich ausgefallen und untermauerten die Hoffnung auf eine Bodenbildung bei den Werbeeinnahmen weiter, heißt es. Gut sei die geänderte Dividendenpolitik. Künftig sollen nun 80 Prozent des bereinigten Nettogewinns ausgeschüttet werden.

Zahlen von Uniqa und Encavis

Leicht positiv werden die Zahlen zum ersten Halbjahr von Uniqa im Handel gewertet. Der österreichische Versicherer konnte die Prämieneinnahmen steigern und das Kapitalanlageergebnis sogar überraschend deutlich um 4,2 Prozent erhöhen. Auch der Ausblick sei zuversichtlich mit der Erwartung eines weiteren leichten Prämienwachstums und Anstiegs des Vorsteuerergebnisses. Etwas kritischer wird allerdings der Anstieg der Kosten gesehen. Im frühen Handel notieren Uniqa wenig verändert.

Nach Geschäftszahlen geht es für Aroundtown leicht um 0,1 Prozent nach oben. Der Gewerbeimmobilienspezialist steigerte die Mieteinnahmen bereinigt um 4 Prozent. Entsprechend wird die FFO-Prognose für das Jahr erhöht. Für Encavis geht es nach Vorlage von Zahlen um 0,8 Prozent nach oben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.354,53 -0,47 -15,94 11,76 Stoxx-50 3.075,42 -0,35 -10,92 11,43 DAX 11.680,82 -0,42 -49,20 10,62 MDAX 25.104,57 -0,31 -77,36 16,29 TecDAX 2.732,56 -0,48 -13,22 11,52 SDAX 10.616,42 -0,16 -16,73 11,64 FTSE 7.066,19 -0,33 -23,39 5,37 CAC 5.357,21 -0,55 -29,88 13,24 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,71 -0,01 -0,95 US-Zehnjahresrendite 1,46 -0,01 -1,22 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:29h EUR/USD 1,1092 0% 1,1092 1,1093 EUR/JPY 117,32 +0,0% 120,87 117,43 EUR/CHF 1,0897 +0,1% 1,1025 1,0885 EUR/GBR 0,9033 +0,1% 0,8975 0,9026 USD/JPY 105,77 +0,0% 107,74 105,86 GBP/USD 1,2280 -0,1% 1,2500 1,2289 USD/CNY 7,1626 +0,0% 7,1622 7,1618 Bitcoin BTC/USD 10.165,00 0,37 10.327,25 10.111,25 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,51 54,93 +1,1% 0,58 +15,6% Brent/ICE 59,94 59,51 +0,7% 0,43 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.540,33 1.542,65 -0,2% -2,33 +20,1% Silber (Spot) 18,28 18,19 +0,5% +0,09 +17,9% Platin (Spot) 870,76 866,10 +0,5% +4,66 +9,3% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,0% +0,00 -3,6% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2019 03:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.