Durchweg Amerikaner. Weder Chinesen noch Japaner und natürlich keine Europäer kommen an die Qualität der amerikanischen Banken heran. Heute beginnt CITIGROUP und morgen geht es schrittweise weiter, so dass wir am Freitag wissen, wo die Amerikaner wirklich stehen. Die Marktwerte liegen in dreistelliger Milliardengrößenordnung. Damit liegt dieses Bewertungsniveau des amerikanischen Bankbusiness rund 100 % höher als für alle anderen Vergleichsbanken der Welt. Nicht einholbar. Sie dominieren damit auch den europäischen Markt, wie die jüngste Rankliste zeigt. Ob man allerdings in diese Titel noch investieren muss, wird sich erst in dieser Woche zeigen.



Ihre Bernecker-Redaktion



