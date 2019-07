Der Kursverfall bei der Deutschen Bank hält die Anleger schon seit Jahren auf Trab. Immer wieder keimt Hoffnung auf, dass die Talsohle durchschritten sein könnte und nach dem Siechtum wieder goldene Zeiten auf die Anleger zukommen werden. Aber ist die jüngste Euphorie wirklich gerechtfertigt? Wird hier nicht doch nur wieder alter Wein in neuen Schläuchen verkauft?



Ein klarere Perspektive ergibt sich beim Thema Künstliche Intelligenz. Ein gigantischer Markt, überzeugende Geschäftsmodelle und eine stetig steigende Zahl von Anwendungsgebieten machen den Sektor zum heißen Eisen für Anleger. Wir nennen Ihnen Wege, wie Sie an der Entwicklung partizipieren können.



Alle Details, die ausführlichen Einschätzungen und Analysen der Redaktion und weitere Investment-Tipps finden Sie im Bernecker Börsenkompass.



Stefan Schmidbauer



Bernecker Börsenkompass



Unsere Welt dreht und verändert sich. Die Finanzmärkte wandeln sich ebenfalls. In dieser neuen Anlagewelt braucht es neue Börsenbriefe: kompakt, verständlich, renditestark. Alle Einschätzungen und Empfehlungen werden von der Redaktion börsentäglich digital aufbereitet und sind damit jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Tablet verfügbar. Mit dem Bernecker Börsenkompass behalten Sie den Durchblick und haben immer die rentabelsten Investments im Depot.



Jetzt informieren und kostenlos testen: www.bernecker-boersenkompass.de