Marburg (pta009/15.07.2019/08:00) - - * 3U-Tochtergesellschaft für Cloud Computing absolviert elf Messeauftritte im ersten Halbjahr * Zunehmend größere Unternehmen greifen nach der mehrfach ausgezeichneten, technologisch herausragenden cloudbasierten ERP-Plattform



Die weclapp GmbH, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) und technologisch herausragende Anbieterin von cloudbasierter Unternehmenssoftware (Software as a Service (SaaS)), setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und erweitert das Portfolio ihrer Vertriebskanäle auch um Messeauftritte. Im ersten Halbjahr 2019 war sie auf insgesamt elf regionalen, nationalen und international beachteten Messen mit eigenem Stand vertreten. Aus der Vielzahl der dort gewonnenen Kontakte und Anfragen konnte bereits eine ganze Reihe neuer Kunden vertraglich gebunden werden, Gespräche mit weiteren Unternehmen laufen. Zudem trägt die Messepräsenz zur Erhöhung der Markenbekanntheit bei Interessenten, aber auch bei potenziellen weiteren Vertriebspartnern bei.



Ihr erfolgreiches Online-Marketing setzt weclapp dabei ungebrochen fort. Der jetzt zunehmend forcierte Einsatz weiterer Marketing- und Vertriebs-Instrumente dient einem zusätzlichen strategischen Zweck: Auf dem Weg zu einer führenden Position im Markt für cloudbasierte Unternehmenssoftware für den Mittelstand steigert weclapp laufend den Anteil größerer Unternehmen im Kundenkreis. In dem Maße wie die Anzahl der User pro Kunde wächst, steigt auch der durchschnittliche Umsatz pro Kunde, was zur Beschleunigung des Umsatzwachstums insgesamt maßgeblich beiträgt. Diese Kennzahl, der Average Revenue per Account (ARPA), stieg im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 26 % an.



"Die erfreuliche Resonanz auf unsere Messeteilnahmen zeigt: Es gelingt uns immer besser, auch größere potenzielle Kunden von weclapps Wettbewerbsvorteilen zu überzeugen", erklärt Ertan Özdil, Geschäftsführer der weclapp GmbH. "weclapp zeichnet sich auf dem Markt für Cloud-ERP-Systeme durch eine hochmoderne Benutzeroberfläche aus; nutzbar auf Smartphones und Tablets, überall wo ein Browser zur Verfügung steht. Die Plattform-Technologie ermöglicht die einfache Transaktion und Kollaboration zwischen weclapp-Nutzern, und unsere wachsende Community trägt jeden Tag mit eigenen Ergänzungen zum weiteren Ausbau des Funktionenreichtums bei. Der Markterfolg bestätigt uns: Wir sind technisch hervorragend aufgestellt und haben beste Aussichten, die bevorstehende Konsolidierung bei den Anbietern von Unternehmenssoftware zu unserem Vorteil zu nutzen."



Dr. Joachim Fleïng Head of Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: ir@3u.net



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).



Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net



