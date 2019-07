flatex Morning-news EUR/USD: In der abgelaufenen Woche gab Fed-Chef Powell vor beiden ...

In der abgelaufenen Woche gab Fed-Chef Powell vor beiden US-Kammern und deren zuständigen Ausschüssen seine Statements zur US-Wirtschaftslage und vor allem zur US-Geldpolitik ab. Dabei drückte er sich unmissverständlich und klar aus und so wird mit einer 100prozentigen Wahrscheinlichkeit auch am US-Terminmarkt eine Zinssenkung am 31. Juli 2019 erwartet. Interessant dabei ist vor allem, das der Terminmarkt eine 77,5prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung von 25 Basispunkten indiziert und sogar eine 22,5prozentige Indikation für eine Absenkung um 50 Basispunkte besteht.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 09. Juli 2019 bei 1,1193 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 11. Juli 2019 bei 1,1286, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 1,1286 und bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1300/1,1308/1,1321/1,1344 und 1,1357. Die Unterstützungen hingegen kämen bei 1,1250/1,1240/1,1229/1,1215 und 1,1193 in Betracht. Weiter südlich wären zusätzliche Unterstützungsbereiche bei den letzten Tiefs von 1,1181/1,116 und dem Mehrjahrestief von 1,1107 auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/