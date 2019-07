flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im September-Kontrakt an der Terminbörse ICE scheiterte am Donnerstag am 61,8prozentigen Fibonacci-Retracement der hier nachfolgend analysierten Kursbewegung. Im Vordergrund standen zuletzt am Ölmarkt Meldungen in Bezug auf einen weiteren Produktionsüberhang und dies trotz der Verlängerung der OPEC-Produktionskürzungen. Der Ölpreis könnte zuletzt vor allem aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran mit einer Risikoprämie gehandelt worden sein. Eine politische Lösung würde im vorliegenden Fall die jüngsten Aufwärtsbewegungen bzw. Erholungen verpuffen lassen.

Ausgehend vom Jahreshoch des 25. April 2019 bei 73,42 US-Dollar bis zum letzten Verlaufstief des 05. Juni 2019 bei 58,42 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 67,69/69,89 und 73,42 US-Dollar. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 65,92/64,15/61,96 und 58,42 US-Dollar in Betracht.

