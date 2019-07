Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Schwäche im Pflanzenschutzgeschäft könnte dazu führen, dass der Konzern seine Ziele für dieses Jahr herunterschrauben müsse, falls die Pharmasparte nicht für entsprechende Kompensation sorge, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Überflutungen im mittleren Westen der USA und das trockene Wetter in Europa könnten das Umsatzwachstum im Pflanzenschutzgeschäft bremsen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 01:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 01:06 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-07-15/08:40

ISIN: DE000BAY0017