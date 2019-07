Die an der Wiener Börse gelistete malaysische De Raj Group AG, die Energie-, Infrastruktur- und Energieprojekte in Westasien und Europa entwickelt, ist eine strategische Allianz mit dem in Chennai ansässigen Personalvermittlungs- und Personalunternehmen O & G Skills India Pvt. Ltd. eingegangen. Eine Akquisition ist des Unternehmens seitens De Raj ist geplant. Ziel der De Raj Group ist es, im asiatisch-pazifischen Raum und in Westasien weiter zu expandieren. O & G Skills India, das 2011 von Vivek Dilip und Sanjit Biswas gegründet wurde, bietet projektbasierte Einstellungslösungen für die Energiewirtschaft und diversifiziert sich nun in andere Sektoren wie E-Commerce. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter.

