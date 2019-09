EANS-Adhoc: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Anleihe-Rückkaufangebot kein Stichwort 03.09.2019 Wien - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG ("RLB NÖ-Wien") gibt im Rahmen ihres Eigenmittel-Managements ein öffentliches Rückkaufangebot für folgende auf EUR lautende nachrangige Anleihe bis zu einem Nominalvolumen von 300 Mio. bekannt: 5,875 % Nachrangige Schuldverschreibungen fällig 27. November 2023 ( ISIN: XS0997355036). Das Tenderangebot endet voraussichtlich am 10. September 2019. Informationen in Bezug auf das Tenderangebot werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht. Das Tender Offer Memorandum ist auf der Investor Relations Website der RLB NÖ-Wien unter www.raiffeisenbank.at/investoren/angebotsdokumente sowie bei Lucid Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880, rlbnow@lucid-is.com) als Tender Agent erhältlich. Rückfragehinweis: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Mag. Michaela Berger Telefon: +43 (0)1 21136-2421 E-Mail: michaela.berger@rh.raiffeisen.at Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0155 2019-09-03/13:58