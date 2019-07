Wenn man an innovative Aktien oder Unternehmen denkt, driften viele gedanklich in die USA. Viele der technologisch führenden Konzerne kommen schließlich aus dieser Region unserer Welt. Insbesondere das Silicon Valley hat einen Großteil der berühmt-berüchtigten Internet- und Techkonzerne hervorgebracht. Nichtsdestoweniger existieren auch hierzulande einige spannende und dynamische, agile Aktien. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf Wirecard (WKN: 747206), Sixt (WKN: 723132) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...