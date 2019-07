Peter Thiel, Milliardär, Investor und Facebook-Vorstandsmitglied, soll am Sonntagabend gefordert haben, dass Google in USA wegen angeblicher Unterstützung des chinesischen Militärs untersucht werden solle, so berichtet es David McCabe für "Axios". Thiel sprach auf der National Conservatism Conference in Washington und seine Rede konzentrierte sich auf drei Fragen, die dem Technologieriesen präsentiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...