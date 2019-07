Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt Partnerschaft mit Happy Tea bekannt DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. gibt Partnerschaft mit Happy Tea bekannt 15.07.2019 / 09:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. gibt Partnerschaft mit Happy Tea bekannt Chemesis sichert sich Mindestbestellung im Wert von 4.000.000 USD für die Herstellung und den Vertrieb des erweiterten Produktkatalogs von Happy Tea Vancouver, British Columbia, 15. Juli 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt eine Partnerschaft mit der in den USA ansässigen Happy Tea bekannt, einer Handelsmarke von CBD-infundierten Dosierbeuteln und Kapseln. Diese Partnerschaft ermöglicht Happy Tea, sein Produktangebot zu erweitern und Kosteneinsparungen zu erzielen, indem Chemesis' Extraktion, Herstellung von Fertigwaren und der Einzelhandelsvertrieb wirksam genutzt werden. Happy Tea bietet zurzeit 3 Produkte an, darunter Getränkemischungen in Pulverform und aromatisierte Ölkapseln, die aus einer Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen und Antioxidantien bestehen und mit 10 mg CBD versetzt sind. Verbraucher können diese Produkte einzeln kaufen oder monatliche Lieferungen abonnieren, die über die E-Commerce-Vertriebskanäle des Unternehmens in den USA versendet werden. Happy Tea wird die in mehreren US-Bundesstaaten laufenden Geschäftsbetriebe der Chemesis wirksam nutzen, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen und mittels des Vertriebsnetzes des Unternehmens die Präsenz im traditionellen Einzelhandel zu erhöhen. Chemesis wird Happy Tea bei der Erweiterung seiner derzeitigen 3 SKUs auf eine erweiterte Produktlinie von 9 SKUs unterstützen. Das Unternehmen wird in seinen Produktionsstätten in den USA Happy Tea-Produkte herstellen und bei steigender Nachfrage die Produktion erhöhen. Gemäß der Partnerschaft erhielt Chemesis eine Mindestbestellung im Wert von 4.000.000 USD zur Herstellung von Produkten. Da die Nachfrage steigt und Happy Tea seinen Produktkatalog erweitert, werden zusätzliche Verträge abgeschlossen, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten. "Die Produktions- und Entwicklungskapazitäten von Chemesis stehen im Einklang mit dem, was wir immer erreichen wollten", sagte Jarrod Swanger, COO von Happy Tea. Wir sind die einzigen beiden Unternehmen, die eine Neudefinition der Bereitstellung anstreben. "Jedes CBD-Unternehmen im Sektor produziert zusammen mit seinen Herstellungsbetrieben Cremes und Tropfen. Wir sind die einzigen zwei Unternehmen, die sich bemühen, die Auslieferung neu zu definieren. Mit ihrer Kapazität und Leistungsfähigkeit sowie unserer Markenbildung werden wir den CBD-Markt beherrschen." "Wir freuen uns außerordentlich, mit Happy Tea zusammenzuarbeiten, einer entwickelten Marke, die sich derzeit in einer starken Wachstumsphase befindet", sagte CEO Edgar Montero. "Die Produkte und die Vision von Happy Tea sind etwas, an das das Unternehmen glaubt und von dem es begeistert ist, sein langfristiges Wachstum zu unterstützen. Beide Unternehmen suchen nach anderen strategischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um wechselseitige Synergien zu schaffen, die für alle Beteiligten von Vorteil sind. Chemesis wird sich weiterhin darum bemühen, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen, die hohe Einnahmen und kontinuierliche Fortschritte bringen." Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Happy Tea Happy Tea setzt die Beziehungen des Managements zu weltweit führenden Influencern, Botschaftern und Vertriebspartnern wirksam ein, um eine der aufregendsten CBD-Marken zu schaffen. Happy Tea hat seine Online-Reichweite innerhalb von nur sechs Monaten auf über 60.000 Instagram-Follower ausgebaut und erhält täglich rund 2 Millionen Aufrufe, Tendenz steigend. Happy Tea befindet sich in einer aggressiven Wachstumsphase mit einer klaren Vertriebsstrategie für Online-Digitalmarketing, Einzelhandel und internationalen Vertrieb. Das Management-Team nutzt die Erfahrungen aus der Vergangenheit, indem es aus einem Teeunternehmen für Tee zur Gewichtsabnahme mit einem Umsatz von 20 Mio. USD pro Jahr ausgestiegen ist und mit Happy Tea ein führendes CBD-Teeunternehmen gegründet hat. Happy Tea Instagram Happy Tea Facebook Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes in mehreren US-Bundesstaaten tätiges Unternehmen mit internationalen Geschäftsbetrieben in Puerto Rico und Kolumbien. Das Unternehmen konzentriert sich auf umsichtige Kapitalallokation, um die Bewahrung seines Erstanbietervorteils zu gewährleisten, während es neue Märkte betritt. Das Unternehmen bemüht sich um eine Differenzierung durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten. Das Unternehmen betreibt ein Markenportfolio, das eine breite Community von Cannabiskonsumenten anspricht, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Beständigkeit liegt. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico sowie Kalifornien und baut zurzeit eine GMP zertifizierte Anlage in Columbien. Chemesis' puerto-ricanische Betriebe sind für den Betrieb von 100.000 Quadratfuß Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Produktionsfläche lizenziert. Das Unternehmen ist positioniert, um zusätzliche Lizenzen in äußerst wettbewerbsorientierten leistungsabhängigen US-Bundesstaaten zu erwerben, und wird seine Präsenz erweitern, um sicherzustellen, damit es seinen Erstanbietervorteil behält. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram Jay&SB.instagram