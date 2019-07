Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen - Ist doch eigentlich ganz einfach an der Börse erfolgreich zu sein. Dennoch klappt es trotz Kenntnis dieser goldenen Regel bei vielen Anleger nicht mit der Depot-Performance. Was tun?



Matthias Hüppe von der HSBS erklärt im Video, was Money Management konkret bedeutet. Wie berechnet man das Chance-Risiko-Verhältnis und ab wann ist ein Risiko tatsächlich zu hoch? Welche Fragen sollten Anleger vor einem Investment klären, welche Instrumente und Sicherheitsmechanismen stehen ihnen zur Verfügung? Wie kann man sein Depot ohne den obligatorischen Stopp-Loss noch absichern? Antworten auf diese und viele weitere Grundsatzfragen zum Schutz Ihres Kapitals, sehen Sie im Video!