Gewinnwarnungen haben in der vergangenen Woche den deutschen Anlegern die Stimmung gehörig verhagelt. Während in den USA die Indizes von Rekordhoch zu Rekordhoch eilten, musste der DAX Rückgänge verkraften.



Marktidee: Airbus. Airbus ist der große Profiteur der Probleme bei Konkurrent Boeing. Das zeigt sich auch ganz deutlich beim Aktienkurs. In diesem Jahr ging es bisher kräftig nach oben. Am Freitag markierte das Papier ein neues Rekordhoch. Aus charttechnischer Sicht rückt jetzt vor allem eine Marke in den Fokus.