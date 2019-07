Bis grob Anfang 2018 befand sich der deutsche Aktienmarkt noch in einem sehr bullischen Marktumfeld, an dieser Stelle begannen jedoch zahlreiche Wertpapiere zur Unterseite abzudrehen. Die Deutsche Post verlor über das letzte Jahr gesehen gut 43 Prozent an Wert und wurde auf 23,36 Euro zurückgedrängt. Erst im Dezember startete eine deutliche Gegenbewegung, dass wenig später ein Jahreshoch um 31,33 Euro zur Folge hatte. Im Mai folgte ein kurze Delle zurück auf 26,07 Euro, anschließend bahnte sich eine mehrwöchige Gegenbewegung wieder ihren Weg. Das gesamte Konstrukt seit Sommer letzten Jahres könnte man jetzt aber auch als inverse SKS-Formation mit den dazugehörigen Marken zwischen 23,36 und 27,23 Euro verstehen. Noch wurde diese Formation aber nicht aktiviert, Aktien der Deutschen Post befindet sich aber auf dem besten Weg dahin.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...