Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 275 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania begründete das höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem leicht gesunkenen risikolosen Zinssatz. Für das zweite Quartal rechnet er mit einem Umsatz von 5,46 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von 633 Millionen Euro. Nach der jüngsten Kursrally laufe die Aktie kurzfristig möglicherweise nicht mehr ganz so gut. Auf Zwölfmonatssicht bleibt der Experte aber optimistisch./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2019 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0