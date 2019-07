Frankfurt am Main (ots) - Der unabhängige Anbieter für Secure Cloud-Lösungen Drooms unterstützt mit seiner Plattform Drooms PORTFOLIO den international agierenden Immobiliendienstleister L'Etoile Properties. Zukünftig werden so 204 Immobilien mit rund 2,8 Mio. m² Gesamtfläche über Drooms PORTFOLIO verwaltet.



Mit dem Bestandsdatenraum Drooms PORTFOLIO werden die Assets von L'Etoile Properties sicher und intelligent gemanagt. Die Plattform bildet den gesamten Lebenszyklus der Immobilien ab. Zudem sind alle Assets zu jedem Zeitpunkt transaktionsbereit. Drooms PORTFOLIO weist den einzelnen Assets maßgeschneiderte Datenräume zu und speichert die Daten gesammelt auf einer einzigen Plattform. Die virtuelle Datenraum-Lösung beinhaltet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Auto-Allokationsfunktion: Alle eingehenden Dokumente können schnell sortiert und sicher indiziert werden. Der hinterlegte Algorithmus lernt von den Anwendern und indiziert nachfolgend zugefügte Dokumente eigenständig.



Renée Meier, Managing Partner bei L'Etoile Properties, sagt: "Wir bieten als One Stop Shop unseren internationalen Investoren eine Langzeitbetreuung während des gesamten Investitionszyklus einer Immobilie an. Mit Drooms PORTFOLIO können wir unsere Daten sicher an einem Ort verwalten und allen Beteiligten des Managements zur Verfügung stellen. Das steigert unsere Effizienz und vereinfacht Prozesse."



Alexandre Grellier, Co-Gründer und Geschäftsführer von Drooms ergänzt: "Wir freuen uns, L'Etoile Properties mit unserem Produkt unterstützen zu können. Für das reibungslose Asset-Management sind einfache Kommunikation und sicherer Datenaustausch essenziell. Als europäisches und unabhängiges Unternehmen können wir die Sicherheit der Daten unserer Kunden garantieren."



Drooms, der führende Anbieter von virtuellen Datenräumen in Europa, ermöglicht Unternehmen den kontrollierten Zugriff auf vertrauliche Unternehmensdaten über Unternehmensgrenzen hinweg und ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette. Neben der sicheren Abwicklung von vertraulichen Geschäftsprozessen wie gewerblichen Immobilienverkäufen, Fusionen und Übernahmen sowie Non-Performing Loans (NPL) -Transaktionen über Drooms NXG, bietet das Unternehmen mit Drooms PORTFOLIO die Abbildung des gesamten Lifecycle Asset Management auf einer Plattform. Mehr als 25.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen derzeit Drooms, darunter führende globale Immobiliengesellschaften, Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien und Konzerne wie METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, REWE und UBS. Über 15.000 komplexe Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 500 Milliarden Euro wurden vom Softwarespezialisten abgewickelt. Durch die exklusive Partnerschaft mit Oodrive, einem der führenden Spezialisten für hochsichere digitale Zusammenarbeit und elektronische Signaturen in Frankreich, entsteht ein unabhängiger europäischer Experte für Datensicherheit. Durch den Standort der Server in Europa garantieren beide Unternehmen die Sicherheit aller gespeicherten Daten.



