mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Ergebnis zum 1. Halbjahr 2019 auf Vorjahresniveau DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Ergebnis zum 1. Halbjahr 2019 auf Vorjahresniveau 15.07.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gräfelfing, 15.07.2019. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im 1. Halbjahr 2019 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 771 (i.Vj. TEUR 793) und einen Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 770 (i.Vj. TEUR 796) erzielt. In diesen Zahlen ist bereits eine Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von TEUR 161 (i.Vj. TEUR 199) berücksichtigt. Damit liegt die Gesellschaft mit ihrem Halbjahresergebnis auf Vorjahresniveau. Vor dem Hintergrund leicht rückläufiger Umsätze ging das Provisionsergebnis auf TEUR 2.040 zurück (i. Vj. TEUR 2.183), das Handelsergebnis auf TEUR 6.785 (i. Vj. TEUR 6.984). Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen gingen im 1. Halbjahr 2019 auf TEUR 7.825 (i. Vj. TEUR 8.098) zurück. Die Personalaufwendungen reduzierten sich dabei auf TEUR 2.784 (i.Vj. TEUR 3.093), während die anderen Verwaltungsaufwendungen mit TEUR 5.041 (i.Vj. TEUR 5.006) wie erwartet etwa gleich blieben. Zum 30.6.2019 hatte die Gesellschaft 55 Mitarbeiter (i. Vj. 57). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich zum 30. Juni 2019 auf TEUR 13.046 nach TEUR 12.329 zum Jahresultimo 2018. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken, der aufsichtsrechtlich zum harten Kernkapital zählt, summiert sich auf mittlerweile TEUR 6.449 zum Halbjahr 2019 (zum 31.12.2018 TEUR 6.288). Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com 15.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE0006656101 WKN: 665610 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 840691 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 840691 15.07.2019 ISIN DE0006656101 AXC0061 2019-07-15/09:30