Chinas Wirtschaft wächst so schwach wie seit 1992 nicht mehr

Der Handelsstreit zwischen China und den Vereinigten Staaten sowie die Investitionszurückhaltung der heimischen Firmen haben das Wirtschaftswachstum in China gebremst. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) binnen Jahresfrist um 6,2 Prozent zu, nachdem im ersten Quartal noch ein Plus von 6,4 Prozent erreicht wurde. Volkswirte hatten mit einem BIP-Wachstum von 6,3 Prozent gerechnet. Das Wirtschaftswachstum ist damit in der Berichtsperiode so gering wie seit 1992 nicht mehr.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Mai viel stärker gefallen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, reduzierten sich die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,7 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt nur ein Rückgang von 0,6 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 0,9 Prozent höher.

Grünen-Verkehrssprecher klagt wegen Pkw-Maut gegen Scheuer

Grünen-Verkehrssprecher Stephan Kühn hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verklagt, um ihn zur Herausgabe der umstrittenen Pkw-Maut-Verträge zu zwingen. "Seit sechs Monaten weigert sich Verkehrsminister Scheuer, die Pkw-Maut-Verträge mit den Unternehmen Kapsch und Eventim offen zu legen", sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion der Rheinischen Post.

EU-Außenminister beraten über Flüchtlingsfrage und Irans Atomprogramm

Die EU-Außenminister befassen sich am Montag mit der Lage von Flüchtlingen in Libyen und der seit März eingestellten Seenotrettung der Marine-Mission "Sophia" im zentralen Mittelmeer (10.00 Uhr). Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Wochenende feste Kontingente eines Teils der EU-Staaten für die Aufnahme von geretteten Bootsflüchtlingen gefordert. Mit der Frage befassen sich am Donnerstag auch die EU-Innenminister.

Start von Indiens erster Mondmission abgebrochen

Der Start der ersten indischen Mondmission ist kurz vor dem geplanten Abheben der Rakete abgebrochen worden. Grund sei ein "technisches Problem", teilte die indische Weltraumbehörde mit. Der Abbruch erfolgte nur 56 Minuten vor dem geplanten Start. Ein neuer Starttermin wurde zunächst nicht genannt.

Menschen in New Orleans atmen nach Durchzug von Tropensturm "Barry" auf

Die Menschen in der US-Stadt New Orleans haben nach dem Durchzug des Tropensturms "Barry" aufgeatmet. "Wir haben den Sturm überstanden", sagte Bürgermeisterin LaToya Cantrell. "Wir haben Glück, wir wurden verschont." Das nationale Hurrikan-Zentrum stufte "Barry" von einem Tropensturm zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herab. "Barry" zog vom Bundesstaat Louisiana aus in Richtung des nördlichen Nachbarstaates Arkansas weiter.

Trump empört mit Twitter-Botschaft über Politikerinnen der Demokraten

US-Präsident Donald Trump hat zur Empörung der Opposition im Kongress mehrere Politikerinnen der Demokraten zur Rückkehr in die Herkunftsländer ihrer Familien aufgefordert. Trump nannte in seiner Äußerung beim Kurzbotschaftendienst Twitter zwar keine Namen, seine Bezugnahme auf "progressive demokratische Kongressabgeordnete" war aber unschwer erkennbar auf junge Wortführerinnen der Demokraten wie Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar sowie Rashida Tlaib gemünzt.

Indonesien Exporte Juni 11,78 Mrd USD

Indonesien Importe Juni 11,58 Mrd USD

