Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte durchwachsen abgeschnitten haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. So sollte das Geschäft mit medizinischer Bildgebung dank des gesunden Marktumfeldes und der Marktanteilsgewinne erneut ein starkes Wachstum verzeichnet haben. Im Diagnostikbereich hingegen dürfte das Wachstum weiter verhalten ausgefallen sein./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 02:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-15/09:32

ISIN: DE000SHL1006