München (www.aktiencheck.de) - Ab heute, den 15.07.2019, können die Aktien der SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919/ WKN A2TR91) über die Börse München für 8,10 Euro gezeichnet werden, so die Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die 954.365 nennwertlosen Namensaktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf bis zu 7,7 Mio. ...

