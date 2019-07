Mit einigermaßen guten Vorgaben aus China und dem späten US-Aktienhandel am Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn leicht aufwärts gehen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex Dax +0,80% am Montagmorgen 0,3 Prozent höher auf 12.351 Punkte taxiert.In der vergangenen Woche war der deutsche Leitindex allerdings hinter der Rally am US-Markt zurückgeblieben und hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...