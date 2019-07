von Stephan Bauer, €uro am SonntagDas Investmentvehikel Nectorplan, das in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Detlef Dinsel steht, erwarb soeben Aktien des IT-Dienstleisters im Wert von gut 253.000 Euro bei einem Kurs von 25,30 Euro. Eine Woche zuvor war der gleiche Akteur mit Käufen im Wert von knapp 57.000 Euro in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...