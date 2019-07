Deal zwischen dem oberösterreichische Verpackungshersteller Donauwell und Cleen Energy: Bis Ende Juli 2019 installiert Cleen Energy als Komplettanbieter eine rund 8.000 m2 große Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 400 kWh. Für die an der Wiener Börse gelistete Cleen Energy ist es den Angaben zufolge die größte bisher umgesetzte Photovoltaik-Anlage. Neben der Photovoltaik-Anlage wird zudem in der Donauwell-Produktionsstätte in Naarn ein energieeffizientes LED-Beleuchtungssystem umgesetzt. Dadurch wird nicht nur eine bessere Ausleuchtung, sondern auch eine Stromeinsparung von rund 434.000 kWh pro Jahr erzielt. Dies entspricht einer jährlichen Stromeinsparung von rund 75%. Donauwell wird zudem künftig rund 40.000 Euro (auf Basis des ...

