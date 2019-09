Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen (pta026/20.09.2019/12:50) - -- * Stadtwerke Klagenfurt AG erwägt Erwerb eines Aktienpaketes von Erwin Stricker * Zuschuss für CLEEN Energy beträgt mindestens EUR 600.000



Wie bereits mit Ad-hoc-Mitteilung der CLEEN Energy AG vom 27. Juni 2019 veröffentlicht, beabsichtigt Herr Erwin Stricker bis zum 31. Dezember 2019 ein Aktienpaket von rund 857.000 Aktien der CLEEN Energy AG im Rahmen eines prospektfreien Angebotes für eine Privatplatzierung zur Verfügung zu stellen.



Die Gesellschaft wurde informiert, dass die Stadtwerke Klagenfurt AG erwägt, von Erwin Stricker das besagte Aktienpaket zu erwerben und der CLEEN Energy AG einen Zuschuss zu leisten. Der zu leistende Gesellschafterzuschuss an die CLEEN Energy AG wird zumindest EUR 600.000 betragen.



Die Transaktionsentscheidung der Stadtwerke Klagenfurt AG ist vom positiven Ausgang einer high-level Due-Diligence-Prüfung und der Zustimmung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Klagenfurt AG abhängig.



20. September 2019 Der Vorstand



(Ende)



