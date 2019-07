Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Nachdem sich die Papiere des Rohstoffkonzerns in den letzten 18 Monaten unterdurchschnittlich entwickelt hätten, steige nun der Druck, das Unternehmen radikaler umzubauen, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Montag vorliegenden Studie. Fitzpatrick zufolge würde eine Vereinfachung der Konzernstrategie die Aktie wieder attraktiv machen. Zudem könne das Unternehmen einzelne Geschäftssparten veräußern./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 03:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-07-15/09:52

ISIN: JE00B4T3BW64