Ulrich W. Hanke: "Deutsche Bank vs. N26 - Digitalisierung wird vorangetrieben"

Während die Deutsche Bank 18.000 Stellen abbauen wird, startet die Smartphone-Bank N26 gerade in den USA. Gibt es einen Umbruch in der Bankenbranche? "Man sieht, dass die Digitalisierung im Bankgeschäft vorangetrieben wird. Mit einem ganz einfachen Geschäftsmodell wie bei N26 kann man erfolgreich sein. Die Deutsche Bank bot bisher alles an. Die Aktie der Deutschen Bank ist mit Vorsicht zu genießen", sagt der Börsenstratege Ulrich W. Hanke von Boersianer.info im Interview mit Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

