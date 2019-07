- NTT DATA startet die zweite Staffel seiner Branded Content Serie WAKE UP für NTT DATA. Die Serie konzentriert sich auf die sechs grundlegenden Bereiche der digitalen Transformation.



Madrid (ots/PRNewswire) - WAKE UP 2 (https://www.youtube.com/playl ist?list=PLrrE6ni9HQ4wcaEbbn2tPtYfZ9mektEsb) ist eine Serie, die in sechs Episoden fiktiver Erzählungen und eine Einführung unterteilt ist. Es handelt sich um Branded Content, der von Growthland (https://growthland.io/) exklusiv für NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/) entwickelt wurde. Während der gesamten Serie kann der Zuschauer den persönlichen und professionellen Avataren des charismatischen Protagonisten Adam folgen, den wir bereits in der ersten Folge (https://www.youtube.com/watch?v=Hqnra_9plE8) getroffen haben. In dieser Staffel erleben die Zuschauer eine dramatische Veränderung in Adams Leben.



Oldtimers werden sich an den Adam der ersten Staffel erinnern, einen der modernen Welt fremden Mann, die er ohne Vorwarnung betrat, nachdem er zehn Jahre lang aus mysteriösen Gründen in einem tiefen Koma gelegen hatte. In dieser neuen Staffel finden die Zuschauer einen völlig veränderten Adam. Seine Unschuld und Neugierde, seine Vision und Reinheit haben ihm geholfen, der neue CIO - Chief Innovation Officer - eines fiktiven technologischen Titanen zu werden.



Die Serie ist in sechs Episoden fiktiver Erzählungen gegliedert. Jede Episode entspricht dem, was in der Serie als DFAs - Digital Focus Areas - bekannt ist, d. h. den sechs grundlegenden Themen, die jetzt im Jahr 2019 digitale Beschleunigung und Transformation der Industrien bewirken. Die digitalen Fokusbereiche sind folgende: Intelligente Automatisierung, Customer Experience, Data & Intelligence, IoT, IT-Optimierung und Cybersicherheit. Diese Fokusbereiche stehen im Zusammenhang mit einem weiteren großen strukturellen Merkmal, dem Dual Format. Jede Episode endet mit Interviews mit Experten über die in der fiktiven Erzählung offenbarten Technologien.



In jeder Episode steht Adam vor einer beruflichen Herausforderung, die sich auf jeden der Themenbereiche bezieht. Es wird die Zukunft gezeigt, in der es ganz gewöhnliche Menschen gibt, mit dem Unterschied, dass sie mit Robotern und fortschrittlichen künstlichen Intelligenzen auf erstaunlich natürliche Weise koexistieren, Menschen, die Probleme mit Technologien lösen, die heute utopisch oder typisch für Science-Fiction-Romane sein können.



NTT DATA hat mit einem Team von Experten dabei weder unmögliche Vermutungen angestellt, noch einfach die vorhersehbarsten Themen der Branche zusammengewürfelt. Sie hat ihre besten Spezialisten, sowohl intern als auch von Partnerunternehmen, zusammengeführt und sich die verantwortungsvolle und aufrichtige Frage gestellt: Wohin gehen wir? Und die Antwort war faszinierend. Mehr dazu hier (https://www.youtube .com/watch?v=254zg3lPttU&list=PLrrE6ni9HQ4wcaEbbn2tPtYfZ9mektEsb&inde x=2&t=1s).



Informationen zu Growthland



Growthland (https://growthland.io/) ist eine Initiative von NTT Disruption, um heute mit weltoffenenen Talenten spannende Geschichten über rasant entwickelte Technologien der Marken von morgen zu erzählen.



