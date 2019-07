Diese Handelswoche steht bei Gazprom ganz im Zeichen des Dividendenstichtags. Denn am Mittwoch, der 17. Juli, ist der Ex-Tag für die stattliche Dividende von 0,45 Euro (von der allerdings noch Gebühren und Quellensteuer abgezogen werden). Damit hätten Anleger, die noch in den Genuss der Ausschüttung kommen wollen, noch zwei Tage Zeit.Nur Anleger, die am Ende des morgigen Handelstages die Gazprom-ADRs in ihrem Depot haben, erhalten die Dividende von 33,22 Russischen Rubel beziehungsweise umgerechnet ...

