financial.de - Experten überzeugt: 6% Festzins und Sicherheiten machen MOREH-Anleihe 'attraktiv' DGAP-News: financial.de / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission financial.de - Experten überzeugt: 6% Festzins und Sicherheiten machen MOREH-Anleihe 'attraktiv' 15.07.2019 / 10:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Experten überzeugt: 6% Festzins und Sicherheiten machen MOREH-Anleihe "attraktiv" Der Immobilienbestandshalter M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG, kurz MOREH, bietet derzeit eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) mit einem jährlichen Festzins von 6,00 % bei einer halbjährlichen Zahlung und einer Laufzeit von fünf Jahren an. Darüber hinaus erhalten Anleihezeichner ein umfangreiches Sicherheitspaket. Dies hat Experten von KFM überzeugt. In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Experten MOREH und die Anleihestruktur analysiert und kommen zu einem positiven Ergebnis: "attraktiv" (4 von 5 Sternen). Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die Zeichnungsfrist für die MOREH-Anleihe endet am 19. Juli. Bis dahin kann das Wertpapier an der Börse München per Kauforder zum Kurs von 100 % erworben werden. KFM: Zins- und die Rückzahlung als gesichert bewertet, teilweise Refinanzierung auch unter konservativer Betrachtung jederzeit möglich Aus Sicht der Experten passt das Gesamtpaket. MOREH ist Teil der familiengeführten Immobiliengruppe Munitor und verfügt damit über einen langfristig erfolgreichen Track Record sowie genügend Referenzen im Immobilienmarkt. KFM hält die vom Unternehmen in den kommenden Jahren geplante kontinuierliche Steigerung der Mieterträge für plausibel und erwartet freie Cashflows über die gesamte Anleihelaufzeit. Aufgrund der starken Tilgungsleistung der Bankdarlehen soll sich der sogenannte "Loan to value" innerhalb der 5 Jahre auf 84 % verbessern. Die Zahlung der Zinsen und die Rückzahlung der Anleihe sieht KFM als gesichert. Eine teilweise Refinanzierung sollte auch unter konservativer Betrachtung jederzeit möglich sein. In Verbindung mit einer Rendite von 6,00 % pro Jahr und umfangreichen Sicherheiten kommen sie daher innerhalb des KFM-Scoring-Modells zu dem positiven Ergebnis und haben 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Familiengeführter Immobilienbestandshalter mit diversifiziertem Portfolio MOREH ist ein klassischer Immobilienbestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in Westdeutschland. Im Portfolio befinden sich sieben Immobilien mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 48.000 qm und einem Verkehrswert von rund 77 Millionen Euro. Die Objekte - dazu gehören Büro- und Einzelhandelsimmobilien, ein Fachmarktzentrum und ein Outletcenter - sind breit diversifiziert über Immobilienklassen, Mieterstrukturen und Standorte hinweg. Die Vermietungsquote ist mit 96 % hoch. Geschäftsführer Patrick Müller: "Unsere Mietrendite liegt derzeit bei hohen 7,4 %. Es zahlt sich aus, dass wir nicht in die großen Städte gegangen sind, sondern bewusst in Speckgürtel und Einzugsgebiete. Dort lassen sich noch attraktive Renditen erzielen." Als Teil der Munitor Gruppe profitiert MOREH über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, dem Kauf und der Verwaltung von Gewerbeimmobilien. Die in Saarbrücken ansässige Munitor Gruppe hat seit der Gründung im Jahr 1982 erfolgreich Projekte im Gesamtwert von mehr als 500 Millionen Euro enwickelt. Umfangreiche Sicherheiten und Covenants Die MOREH-Anleihe ist mit umfangreichen Sicherheiten und Covenants ausgestattet. Unter anderem ist eine 100-prozentige Ausschüttungssperre vorgesehen. Der Gewinn wird auf einem Treuhandkonto gesammelt. Auf diesem wird zudem ein Guthaben in Höhe einer Zinszahlung vorgehalten. Der Treuhänder ist auch mit umfassenden Kontrollfunktionen ausgestattet. Außerdem sind alle Anteile an den einzelnen Objektgesellschaften zugunsten der Anleihegläubiger verpfändet. Eine weitere Sicherheit, wenn auch indirekt, ist, dass der Geschäftsführer Patrick Müller privat gegenüber den Banken mit eine Bürgschaft von rund 8,5 Millionen Euro haftet. Operatives Ergebnis (EBITDA) übersteigt deutlich den Zinsaufwand Als Bestandshalter verfügt MOREH über stabile Einnahmen und Cashflows. Für das Jahr 2019 Jahr erwartet die Gesellschaft eine Gesamtleistung von 5,5 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 4,7 Millionen Euro. Dies übersteigt bei Weitem den Zinsaufwand - inklusive der geplanten Anleihe - von rund drei Millionen Euro jährlich. Dabei plant MOREH konservativ. Bei den Umsätzen ist ein Sicherheitsabschlag von 4 % berücksichtigt. Wertsteigerungen sind nicht eingerechnet. Eckdaten zur 6-%-MOREH-Anleihe: Emittent M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG ISIN / WKN DE000A2YNRD5 / A2YNRD Zeichnungsfrist 8. bis 19. Juli 2019, vorzeitige Schließung möglich Zeichnungsmög- Börse München, über die Hausoder Direktbank per lichkeit Kauforder (Gültigkeit 19. Juli) Zinssatz 6,0 % p. a. (Kupon) Laufzeit 5 Jahre Stückelung/Min- 1.000 Euro destanlage Börse München (Freiverkehr) Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt und weitere Informationen: moreh-immobilien.de/anleihe/