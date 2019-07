Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden wichtige Stimmungsindikatoren veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.In den USA gebe es bereits heute den Empire-State-Index des laufenden Monats und am Donnerstag eine vergleichbare Umfrage der FED von Philadelphia. Sie würden Hinweise auf den nationalen Einkaufsmanagerindex liefern, der im Vormonat zwar gesunken sei, sich aber komfortabel im Expansionsbereich habe halten können. Im Gegensatz dazu sei der Empire-State-Index eingebrochen und habe mit -8,6 Punkten den tiefsten Stand seit Oktober 2016 erreicht. Die Analysten würden eine Korrektur für wahrscheinlich halten, auch vor dem Hintergrund, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China wieder aufgenommen worden seien und die Zuversicht auf eine Einigung gestiegen sei. ...

