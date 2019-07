Wien (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender der Eurozone hat in den kommenden Tagen nur wenige neue Informationen zu bieten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für ihre Schätzung der anstehenden ZEW-Indikatoren würden die Analysten der RBI die Ergebnisse der artverwandten sentix-Umfragen zugrunde legen. Diese würden auf eine Eintrübung der Stimmung der befragen Finanzmarktakteure hinweisen. Die Bauproduktion im Monat Mai dürfte sich in der Eurozone im Vergleich zum Vormonat aufgrund des starken Rückgangs in Deutschland (Daten lägen vor) erneut leicht reduziert haben. Die endgültigen Zahlen für den Verbraucherpreisindex im Monat Juni dürften eine leichte Aufwärtsrevision der Inflationsrate ausweisen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...