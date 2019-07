Laut FAS halten 29 Analysten die Sanierungsstrategie der Deutschen Bank für fragwürdig bis zweifelhaft und unmöglich. Nur ein einziger sieht es anders. Ausgerechnet der interessanteste Kontrahent, die größte Schweizer Bank UBS, geht dieses Thema anders an. Sie unterstellt in ihren Analysen, dass die Strategie aufgeht. Sie selbst hat es in den letzten 8 Jahren vorgemacht. Dann fragt sie: Wo liegt nach zwei bis drei Jahren das Ergebnis? Und wie ist dies zu bewerten? Darüber berichten wir demnächst.



