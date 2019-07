Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Danone von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Nach ihrem starken Lauf hätten die Aktien des Nahrungsmittelherstellers sein Kursziel von 76 Euro erreicht, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / 03:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000120644

AXC0079 2019-07-15/10:39