Zürich (awp) - Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind in der vergangenen Woche auf der Stelle getreten. Die Einlagen von Bund und Banken lagen am 12. Juli unverändert zur Vorwoche bei 579,0 Milliarden Franken, wie die SNB am Montag mitteilte. Auf die Giroguthaben inländischer Banken entfielen ...

