Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die jüngste Gewinnwarnung des Autobauers sei nicht vollkommen unerwartet gekommen, aber gewiss deutlicher als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Rokossa senkte seine Prognosen für das operative Ergebnis in diesem Jahr, ließ seine Schätzungen für die Folgejahre aber weitgehend unverändert. Eine wichtige Frage sei nun, ob die Warnung bereits das erwartete Großreinemachen des neuen Managements sei./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2019 / 05:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-07-15/11:02

ISIN: DE0007100000