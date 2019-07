Am 25. Juli stehen bei Kion die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Experten von Baader erwarten beim Umsatz ein Plus von 6,5 Prozent auf 2,164 Milliarden Euro. Der Auftragseingang soll um 12,3 Prozent auf 2,126 Milliarden Euro sinken. Beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...